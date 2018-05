Letita Chai, estudante na Universidade de Cornell, despiu-se durante a apresentação da tese de final do curso contra as crenças opressivas.

Veja aqui a publicação no Facebook.

O comportamento da estudante surge depois da professora, Rebekah Maggor, questionar se o que tinha vestido seria o indicado para a apresentação da tese.

É mesmo isso que vais levar vestido?' Eu tinha vestido uma camisa com mangas compridas e uns calções. Ela continuou: 'Os teus calções são muito curtos'. " , explicou Letita na sua página do Facebook.

A professora disse-lhe ainda que se levasse aquilo vestido estava a distrair o sexo masculino da sua apresentação.

Ainda na publicação, Chai explicou o porquê de se ter despido:

Isto é para todas as mulheres asiáticas a quem lhes dizem para falarem, para que os outros não pensem que ela é submissa. Isto é para todos os homens negros que lhes dizem que têm que puxar as calças para cima se quiserem ser levados a sério. É para todas as mulheres negras que lhes dizem que têm que apanhar o cabelo, se querem parecer inteligentes. "