Algumas das pequenas lembranças dadas aos 2640 convidados plebeus escolhidos por Harry e Meghan para assistir ao casamento real, estão agora à venda em leilão, no Ebay.

Os convidados assistiram à cerimónia no recinto do Castelo de Windsor e receberam da Casa Real pequenos sacos com lembranças.

Os sacos brancos e azuis com as iniciais dos noivos incluíam o programa da cerimónia, um íman para o frigorífico, uma moeda de chocolate, uma bolacha de manteiga típica escocesa, uma garrafa de água do Castelo de Windsor, um vale de 20% de desconto na loja de lembranças do castelo e há ainda quem inclua o crachá de identificação de espetador da cerimónia.

As recordações limitadas que apenas foram oferecidas pelos noivos aos convidados escolhidos estão a atingir valores exorbitantes na Internet.

Os leilões têm sido muito concorridos, recebendo licitações que ultrapassam os 50 mil euros.

Estes sacos não foram oferecidos aos 600 convidados, que assistiram à cerimónia na Capela de São Jorge, mas apenas aos populares que assistiram ao casamento no castelo.