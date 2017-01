Seis cartas escritas à mão pela princesa Diana foram esta quinta-feira leiloadas por quase 18.000 euros.

As cartas, enviadas nas décadas de 80 e 90 a Cyril Dickman, mordomo do palácio de Buckingham durante 50 anos, revelam um pouco da vida da princesa e constituem “uma coleção única de memórias reais“, indicou a leiloeira Cheffins, sediada em Cambridge.

Nesses textos, Diana chega a descrever o entusiasmo do filho William aquando do nascimento do irmão Harry, em setembro de 1984, e até mesmo do facto de Harry se estar sempre a “meter em sarilhos”.

William adora o seu pequeno irmão e passa o tempo a cobri-lo de beijos e festas, só dificilmente deixando os pais aproximar-se”, escreveu a então mulher do herdeiro da coroa britânica, o príncipe Carlos, na carta arrematada por 3.200 libras (3.700 euros), cerca de cinco vezes mais que a estimativa feita antes de ir a licitação. “O nascimento desta pequena pessoa virou-nos a vida do avesso e tenho dificuldade em respirar com a quantidade de flores que aqui foram entregues.”

Em outubro de 1992, antes de viajar para a Ásia com Carlos, Diana escreveu outra carta, a explicar que os meninos estavam bem e a gostar da escola. Esta carta encontrou comprador por cerca de 2.800 euros.

Além das cartas, o leilão incluía outros objetos como fotografias e cartões de Natal, informa a BBC.

No conjunto, os 40 objetos foram leiloados por 64.000 euros.