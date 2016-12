O governo boliviano divulgou, esta terça-feira, as conclusões da investigação à queda do avião da LaMia que se despenhou em Medellín, na Colômbia, a 29 de novembro com 77 pessoas a bordo, das quais seis escaparam com vida.

De acordo com a imprensa brasileira, que cita o ministro boliviano das Obras Públicas, Milton Claros, a empresa LaMia, o piloto e o sócio Miguel Quiroga foram os responsáveis pela tragédia aérea que vitimou 71 pessoas.

A mesma fonte refere ainda que o governante cita contraordenações impostas pelo governo a funcionário de aviação por negligências na fiscalização do voo da LaMia. O Globo refere que estas conclusões surgem à parte da investigação conjunta realizada pelos Ministérios Públicos do Brasil, Bolívia e Colômbia.

O Ministério Público boliviano continua à procura do terceiro sócio da empresa aeronáutica brasileira, Marco Rocha Venegas, cujo paradeiro continua desconhecido, apesar de existirem relatos que apontam para uma possível viagem para o Paraguai dias antes da queda do avião da LaMia.

Apurados os responsáveis pelo acidente aéreo, a responsabilidade criminal será aplicada pelos tribunais bolivianos e colombianos, enquanto as autoridades brasileiras continuarão a cooperar no apuramento dos factos relacionados com a companhia aérea.

Ainda não há data prevista para o fim das investigações e posteriores julgamentos.

Os seis passageiros que sobreviveram à queda da aeronave já tiveram alta hospitalar, mas ainda recuperam em casa, sendo que alguns continuam a receber acompanhamento médico e psicológico.

O Chapecoense foi considerado vencedor da Copa Sul-Americana, final que iria disputar com o Atlético Nacional de Medellín. A Conmebol vai entregar o troféu de campeão da Copa Sul-Americana à Chapecoense e o Prémio Fair-Play ao Atlético Nacional esta quarta-feira.