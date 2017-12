A Lista dos 1000 melhores restaurantes do Mundo - La Liste - inclui oito estabelecimentos portugueses. O The Ocean lidera, mas o restaurante Belcanto, do chef Avillez, surge em quarto lugar da lista portuguesa.

A lista é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França para combater a polémica The World’s 50 Best Restaurants, produzida pela revista britânica Restaurant.

De acordo com o algoritmo Ciacco (criado para eleger os "mil restaurantes excecionais em todo o mundo"), o restaurante com maior pontuação é o francês Guy Savoy com 99.75%.

No que toca a restaurantes portugueses, o primeiro é o The Ocean (97.50%), Il Gallo D'Oro (95%), The Yeatman (94.5%), Belcanto (94%), Vila Joya (90.75%), Fortaleza do Guincho (83.25%), Henrique Leis (80.50%) e o Largo do Paço - Restaurante (80%).