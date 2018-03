O inventor dinamarquês Peter Madsen negou esta quinta-feira ter morto a jornalista sueca Kim Wall a bordo do seu submarino em agosto do ano passado, no julgamento que começou esta quinta-feira em Copenhaga, a capital da Dinamarca.

Com óculos de aro escuro e uma t-shirt preta, Peter Madsen tomou o seu lugar numa sala repleta de pessoas, deixando para o seu advogado a tarefa de manter a tese de que a jornalista morreu acidentalmente no seu submarino, no dia 10 de agosto de 2017.

Em tribunal, Madsen afirmou que a jornalista morreu por envenenamento por monóxido de carbono, depois da pressão do ar ter caído de repente enquanto ele estava no convés. Por sua vez, Kim Wall já se encontrava dentro do submarino que, segundo o arguido, se começou a encher de gases tóxicos.

O inventor garantiu ainda que tentou abrir a escotilha do submarino, mas não conseguiu fazê-lo.

"Quando finalmente consegui abrir a escotilha, um bafo quente atingiu-me na cara. Encontrei-a sem vida no chão, agachei-me e tentei acordá-la, dando-lhe estaladas nas bochechas", afirmou.

No entanto, apesar de garantir que não provocou a morte de Kim Wall, o dinamarquês admitiu que desmembrou o corpo da sueca e que o atirou ao mar. Quando questionado porque o fez, Madsen disse que não entendeu "como isso podia importar, já que ela estava morta".

O tribunal perguntou ainda a Peter Madsen porque mudou o seu depoimento várias vezes, tendo este afirmado que o fez para "poupar a família dela dos detalhes horríveis".

No primeiro dia de julgamento estiveram presentes vários parentes da vítima, incluindo os seus pais e muitos jornalistas estrangeiros e dinamarqueses, de acordo com o relato feito pela AFP.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o inventor dinamarquês Peter Madsen torturou e abusou sexualmente da jornalista sueca Kim Wall antes de a matar a bordo do submarino que construiu.

Madsen foi formalmente acusado de homicídio premeditado, profanação de cadáver e agressão sexual, e terá, segundo a ata da acusação, amarrado Wall, de 30 anos, e desferido vários golpes, “esfaqueando-a e cortando-a”.

A autópsia ao corpo da jornalista detetou 14 lesões internas e externas na zona genital, provocadas por um objeto cortante e infligidas quando ela ainda estava viva.

A autópsia não permitiu determinar a causa da morte e o Ministério Público admite que tenha sido estrangulamento ou degolação.

Madsen premeditou o crime, segundo o documento, e levou para o submarino instrumentos como uma serra, facas, chaves de fendas, correias e anilhas, entre outros.

Wall, uma jornalista independente que colaborou entre outros com o jornal britânico Guardian e o norte-americano New York Times, embarcou no Nautilus na tarde de 10 de agosto, perto de Copenhaga.

A jornalista estava a trabalhar numa reportagem sobre Madsen, um engenheiro autodidata interessado na conquista marítima e espacial.

Madsen foi socorrido na manhã de 11 de agosto, depois de o submarino naufragar, e disse à polícia que tinha deixado Wall em terra na véspera à noite.

Semanas depois, o tronco, primeiro, a cabeça e as pernas e, por fim, os braços da jornalista foram recuperados por mergulhadores na baía de Køge, entre a Dinamarca e a Suécia.