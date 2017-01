O depoimento de Kim Kardashian à polícia, depois do assalto de que foi vítima, a 3 de outubro do ano passado, em Paris, foi agora tornado público e pode fazer luz sobre o que se passou naquela madrugada. O semanário francês Journal du Dimanche divulga este domingo o que a socialite contou à polícia naquela noite.

Kardashian conta que estava na casa de banho, vestida apenas com um roupão, quando os assaltantes entraram no apartamento do hotel de luxo onde estava hospedada.

Ouvi um barulho à porta, como se fossem passos. Gritei a perguntar quem estava ali, mas ninguém respondeu. Tentei telefonar ao meu guarda-costas", contou.

No depoimento que durou cerca de uma hora, Kim Kardashian conta pormenores sobre os assaltantes: “Vi duas pessoas a chegar, acompanhados do senhor da receção, que estava amarrado. Os dois homens estavam encapuzados. Um tinha uns óculos de esqui, um boné e um casaco onde estava escrito ‘polícia’. O outro também usava vestes a dizer ‘polícia’, mas não usava óculos.”

Pediu-me, com um forte sotaque francês o meu anel. Estava na mesinha de cabeceira. Vale 3,7 milhões de euros. Respondi que não sabia e ele sacou de uma arma. Mostrei-lhe o anel. Apontou a arma para mim e levou o anel. Usava luvas. Perguntou-me então onde estavam as joias e o dinheiro”, acrescentou.

Pegaram em mim e levaram-me para o hall de entrada. Como estava só com o roupão e nua por baixo, voltaram comigo para o quarto. Empurraram-me para a cama e amarraram-me as mãos com um cabo de plástico e fita adesiva. Depois taparam-me a boca e ataram-me as pernas. Levaram-me para a casa de banho, mais especificamente para a banheira”, contou ainda.

A socialite disse à polícia, nessa madrugada, que estava convencida que os ladrões lhe tinham roubado bens no valor de “uns cinco milhões de dólares” e especificou que, entre as joias roubadas, estavam um Rolex em ouro amarelo e duas pulseiras de diamantes Cartier, assim como um colar Lorraine Schwartz.

Kim Kardashian conta que, depois de os assaltantes saírem, ela conseguiu remover a fita adesiva das mãos e da boca e soltou-se. Foi então que conseguiu pedir ajuda.

A polícia francesa deteve, na última semana, 17 pessoas, por ligações ao assalto. Entre os detidos, estará o motorista privado da empresa a que a família Kardashian recorre sempre que se desloca a Paris. Dez dos detidos já foram acusadas formalmente e vão aguardar os desenvolvimentos do processo em prisão preventiva.