O avião privado de Kim Kardashian West foi inspecionado pelos serviços anti-imigração no Aeroporto de Los Angeles, esta terça-feira, apenas alguns dias depois da promulgação por Donald Trump da lei que restringe a entrada de imigrantes nos Estados Unidos.

A inspeção ao avião de Kim Kardashian aconteceu no regresso de uma viagem de quarto dias da família à Costa Rica. De acordo com a imprensa norte-americana, Kim Kardashian e a família foram entrevistados pelos inspetores dos serviços de imigração dos Estados Unidos.

A ação no avião da estrela dos reality shows acontece dois dias depois de Kim ter respondido, no Twitter, à promulgação da lei com estatísticas de cidadãos americanos mortos por jihadistas imigrantes nos Estados Unidos, comparando os números com outras estatísticas, como o número de americanos que morrem anualmente às mãos de outros americanos que utilizam armas ilegais.

O quadro publicado por Kim Kardashian foi uma clara crítica à nova lei que, nos próximos três meses, impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos oriundos de sete países muçulmanos e, nos próximos 120 dias, impede a entrada de novos refugiados.