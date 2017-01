Ficaram-lhe os dedos, mas lá se foi o anel de noivado oferecido pelo marido, o rapper Kanye West. Um diamante que a vedeta televisiva norte-americana fazia gosto em mostrar, avaliado em 3,5 milhões de euros e que, pensa a polícia francesa, já poderá ter sido cortado em pedras mais pequenas.

Novos dados da investigação sobre o assalto de que foi vítima Kim Kardashian, em Paris, na madrugada de 3 de outubro, dão conta que os ladrões terão vendido todas as jóias no mercado de pedras em Antuérpia, na Bélgica.

Por isso, segundo revela a estação de televisão BFMTV, nas buscas feitas às residências dos implicados foram encontrados 250 mil euros e nem sombra das jóias. E sabe-se que, do apartamento onde manietaram e roubaram a vedeta norte-americana de 36 anos, só lhe levaram 1000 euros em dinheiro.

Acresce que Jean-Yves Lienard, advogado do homem de 60 anos que os investigadores pensam ser o cabecilha do golpe, afirmou na televisão que o seu cliente confessou os factos e que as jóias foram fundidas e cortadas. Sem que os comparsas tivessem conseguido depois repartir o saque.

"Brigada de Veteranos"

As jóias subtraídas a Kardashian foram avaliadas em cerca de nove a dez milhões de euros. Dos 17 então detidos, dez foram acusados e nove estão em prisão preventiva.

Os investigadores têm também a convicção que o roubo foi levado a cabo por indivíduos já com uma certa idade, que batizaram mesmo como "o clã dos veteranos". Têm cadastro na polícia e, em muitos casos, eram procurados e andavam fugidos.

Apesar da longa experiência no mundo do crime, a imprensa francesa tem mostrado que acabaram por atuar como amadores.

Conta o jornal Libération que, antes de entrarem no apartamento de Kardashian vestidos com uniformes da polícia, todos estavam de cara descoberta na rua. Foram assim identificados com recurso às imagens das câmaras de vigilância existentes na zona.

Depois, deixaram marcas na fita adesiva que usaram para amordaçar e atar a norte-americana e o porteiro do edifício. E na fuga, um deles, com 64 anos, caiu e não conseguiu acompanhar os demais que seguiram de carro. Teve de se pôr ao fresco usando uma bicicleta e acabou por perder um brinco de Kim Kardashian.

Detidos por suspeita do roubo estão ainda nove dos envolvidos. Os investigadores acreditam que o cabecilha será Aomar, de 60 anos, que agiu com comparsas como Pierre B., de 72, Didier D., de 61 e Yunice A., de 63 anos.

Um dos cúmplices poderá ser outro velho conhecido da polícia francesa: B. Marceau, que foi detido num acampamento de ciganos e que é suspeito de ter vendido as jóias em Antuérpia.