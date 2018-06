Poucos minutos após a hora marcada - as 9:00, em Singapura, 2:00, em Lisboa - Donald Trump e Kim Jong-Un protagonizaram o momento mais aguardado: cara a cara, no átrio do Capella Hotel, na ilha de Sentosa, decorado com bandeiras dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, cumprimentaram-se e apertaram as mãos.

O momento, metralhado pelos disparos das máquinas fotográficas, antecedeu breves palavras entre os dois líderes e algumas dirigidas aos jornalistas presentes, expressando otimismo sobre a cimeira.

Teremos um ótimo relacionamento pela frente!", afirmou Trump, desejando que a cimeira histórica seja "tremendamente bem-sucedida".

Não foi fácil chegar aqui. Ultrapassámos todos e estamos aqui hoje", afirmou Kim Jong-Un, de acordo coma tradução efetuada por um intérprete.

Os dois líderes reuniram-se de seguida, ao que se prevê, a sós, incialmente, apenas com tradutores.

Posteriormente, a cimeira deverá ser alargada a outros membros das comitivas.

Kim chegou primeiro

Kim Jong-Un foi o primeiro a chegar ao Capella Hotel. Donald Trump chegou um minuto antes da hora marcada.

Apesar da cimeira se ter concretizado, as expetativas e as incertezas em torno do encontro são elevadas, após três meses de acidentadas negociações, em que a reunião chegou mesmo a ser cancelada por Donald Trump.

Apesar de nenhuma das partes ter divulgado a agenda, o principal tema do inédito encontro, que decorre no hotel Capella, na cidade-Estado de Singapura, é encontrar uma forma de levar a cabo a desnuclearização da Coreia do Norte.

O regime de Kim Jong-un mostrou-se disposto a abandonar o seu programa nuclear durante a cimeira que as duas Coreias realizaram a 27 de abril, na zona desmilitarizada da fronteira, mas não quer que se lhe imponha uma fórmula unilateral, pretendendo um processo de desarmamento progressivo.

Por seu lado, a administração de Trump mostrou-se sempre irredutível em relação ao que exige de Pyongyang - uma desnuclearização “completa, verificável e irreversível” -, mas, nos últimos dias, abriu a porta a um processo de desnuclearização “por fases”.