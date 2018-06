O líder norte-coreano Kim Jong Un visitou Singapura, horas antes do esperado encontro com Donald Trump, e disse ter ficado impressionado com o desenvolvimento econômico de Singapura, segundo relatou a agência de informação norte-coreana KCNA.

Kim Jong-Un terá confidenciado que esperava aprender com o que viu, após uma visita noturna pela marina de Singapura.

Já o presidente norte-americano usou a rede Twitter para acentuar que as negociações preliminares da cimeira estão bem encaminhadas, a correr "bem e rapidamente".

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junho de 2018