A Coreia do Norte poderá realizar um teste nuclear nos próximos dias. A confirmar-se esta informação, o exercício será uma demonstração de força numa altura em que as tensões entre Pyongyang e Washington se têm intensificado.

O grupo de monitorização dos Estados Unidos 38 North informou, nesta quinta-feira, que imagens de satélite sugerem que o regime de Kim Jong-un prepara-se para realizar aquele que poderá ser o sexto teste nuclear do país desde 2006.

De acordo com este grupo de monitorização, criado na University School of Advanced International Studies e especializado na análise a informações da Coreia do Norte, as imagens têm mostrado um aumento da atividade no centro de comando do país.

A Coreia do Norte prepara-se para celebrar o 105º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, que se comemora a 15 de abril. Este foi o líder-supremo dos norte-coreanos durante 46 anos, desde a fundação do país em 1948 até à sua morte, em 1994.

As celebrações acontecem numa altura em que as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte se têm intensificado.

Na terça-feira, o presidente norte-americano lamentou que o regime coreano esteja “à procura de problemas”, reagindo ao aviso de Pyongyang, que disse que estava preparada para responder a um “ataque preventivo”.

O aviso da Coreia do Norte aconteceu depois de, no sábado, o Pentágono ter anunciado o envio do porta-aviões de propulsão nuclear USS 'Carl Vinson' para águas próximas da Coreia do Norte, em resposta aos últimos testes do regime norte-coreano.