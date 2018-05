O presidente norte-americano revelou que a Coreia do Norte libertou três norte-americanos que mantinha em cativeiro, num gesto que o próprio considera "positivo para o encontro com Kim Jong Un", que deverá ocorrer em breve.

Tenho o prazer de informar que o secretário de Estado, Mike Pompeo, está a voar e no regresso da Coreia do Norte virá com os três maravilhosos cavalheiros que todos estamos ansiosos por conhecer. Eles parecem estar de boa saúde. Além disso, é positivo para o encontro com Kim Jong Un. Data e local definidos", escreveu Trump.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Noutra publicação, Trump assegurou que estará na base aérea de Andrews para receber os três norte-americanos retidos na Coreia do Norte.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

A avaliar pela publicação de Donald Trump, os três reféns chegarão aos Estados Unidos às 2:00 da manhã de quinta-feira em Washington (7:00 da manhã, em Lisboa).

Os três cidadãos norte-americanos libertados são Kim Hak-song, Tony Kim e Kim Dong-chul, que foram presos por atividades anti-estatais e colocados em campos de trabalho na Coreia do Norte.

De acordo com a página na internet da cadeai britânica BBC, Kim Hak-song foi detido sob suspeita de "atos hostis" em maio de 2017, sendo que o próprio se assumia como um missionário cristão.

Já Tony Kim, também conhecido como Kim Sang-duk, foi detido em abril de 2017 por acusações de espionagem, tal como Kim Dong-chul, que foi condenado a dez anos de trabalhos forçados.

Sul pede mais libertações

O ato de libertação anunciado pelo presidente norte-americano foi já saudado pela Coreia do Sul, para quem há "um efeito positivo para as próximas negociações entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un e Donald Trump".