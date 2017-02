O meio-irmão de Kim Jong-un foi assassinado, na segunda-feira, por duas agentes norte-coreanas em pleno aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, segundo fonte governamental malaia citada pelas agências de notícias internacionais.

A morte de Kim Jong-nam, o filho mais velho de Kim Jong-il e que nasceu de uma relação extraconjugal do antigo líder norte-coreano com uma atriz sul-coreana, Sung Hae-rim, não foi confirmada por Pyongyang, apesar de a Malásia garantir que o homem assassinado na segunda-feira no aeroporto trata-se do meio-irmão de Kim Jong-un.

Kim Jong-nam, que não vivia na Coreia do Norte, terá sido atacado por duas mulheres, alegadamente ao serviço do regime norte-coreano, com "agulhas envenenadas". As duas suspeitas não foram identificadas nem detidas até ao momento.

A confirmar-se esta morte, não é a primeira vez que um familiar de Kim Jong-un é assassinado. Em dezembro de 2013, o tio do líder norte-coreano e figura de proa do regime, Jang Song-thae, foi executado.