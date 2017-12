Um homem armado e encapuzado barricou-se numa estação de correios na cidade ucraniana de Kharkiv, no leste do país, perto de uma estação de metro. Está armado, terá explosivos e tem consigo nove adultos e duas crianças como reféns, segundo refere a agência noticiosa russa Interfax.

Estão ali nove adultos e duas crianças. Até agora, não há exigências que tenhamos conseguido apurar. Ele não pediu nada. Neste momento, estamos tentando entrar em contato com ele", afirmou o chefe da polícia Oleh Bekh à Interfax.

O trânsito está condicionado na zona, na cidade de Kharkiv.

Ao canal televisivo 112, segundo relata a agência Reuters, um outro oficial de polícia referiu que se presume que o homem barricado tenha consigo explosivos.

A agência Reuters refere também, com base em informações policias, que o homem estará calmo e vai mantendo contactos regulares via telefone com a polícia.

Segundo o chefe da polícia, Oleh Bekh, o homem estaria preocupado com a recente troca de prisioneiros entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos do Cáucaso, pensando que mais prisioneiros teriam sido libertados.