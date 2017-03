A polícia britânica divulgou uma fotografia recente de Khalid Masood, o homem que foi formalmente identificado como o autor do ataque que ocorreu em Westminster, Londres. A imagem foi divulgada, esta sexta-feira, num comunicado onde as autoridades confirmam os principais pontos desta investigação.

If you have any information about Khalid Masood please contact us via the Anti-Terrorist hotline which is 0800 789 321 #WestminsterAttack pic.twitter.com/B74sXeKG56