Um avião de combate da Marinha dos Estados Unidos da América caiu na quarta-feira na costa de Key West, na Florida, provocando a morte aos dois membros da tripulação, noticiou a Associated Press.

A aeronave, um F/A-18 Super Hornet, despenhou-se na água quando fazia a aproximação para aterrar numa base militar.

An F/A-18F Super Hornet from VFA-213 crashed on approach to Boca @NASKeyWest this afternoon at 4:30 p.m. Rescue crews recovered both aviators from the water; they were taken by ambulance to Lower Keys Medical Center. The jet was on a training flight; cause under investigation.

— flynavy (@flynavy) 14 de março de 2018