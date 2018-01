A famosa Minnie Mouse recebeu, esta segunda-feira, uma estrela no passeio da fama de Hollywood, 40 anos depois do namorado, Mickey, a ter recebido. Vestida com o seu característico vestido vermelho às bolinhas brancas, de sapatos amarelos e laço à cabeça, a icónica personagem da Disney foi recebida pela estrela da pop dos EUA, Katy Perry. Mas, na cerimónia, estiveram também outros convidados especiais, nomeadamente o CEO da Disney, Robert A. Iger, a modelo Heidi Klum, e, obviamente, o seu eterno companheiro, Mickey Mouse. Minnie teve a sua primeira estreia no filme "Steamboat Willie", em 1928, e agora será imortalizada com uma estrela de bronze na lendária rua da fama de Hollywood.