O príncipe William e Kate Middleton deixaram o hospital, esta segunda-feira à tarde. Eram 17:52, quando William e Kate, segurando o bebé ao colo, desceram a curta escadaria de cinco degraus do Hospital St. Mary’s e saudaram a multidão.

Os duques de Cambridge foram pais de um menino, esta segunda-feira de manhã, anunciou o Palácio de Kensington através de comunicado divulgado nas redes sociais.

"Sua Alteza Real, a duquesa de Cambridge, deu à luz um menino às 11:01. O bebé pesa 3,827 quilos. O duque de Cambridge esteve presente no parto. Sua Alteza Real e o bebé estão bem", pode ler-se no comunicado.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018