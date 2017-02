Uma réplica da medalha do Nobel da Paz e o respetivo certificado, concedidos ao ativista indiano Kailash Satyarthi, foram roubados de sua casa, em Alaknanda, no sul de Deli, na madrugada desta terça-feira.

Segundou conta a BBC, as investigações da polícia de Deli continuam em curso.

A fechadura da minha casa estava partida e o meu certificado, assim como a réplica da medalha, foram levados, juntamente com outras coisas. Ainda nos estamos a certificar sobre o que mais está em falta.”

O jornal Times of India acrescentou que as autoridades locais afirmaram que “todos os negociantes de sucata e criminosos da zona foram detidos” e o mesmo porta-voz acrescentou que “impressões digitais e outras provas foram retiradas do local”.

Satyarthi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 e partilhou-o com Malala Yousafzai. Ambos advogam não só os direitos das crianças, como também a tolerância religiosa, a igualdade de género e a luta contra o fanatismo e o terrorismo.