A líder do Comité Nobel Nortuguês, Kaci Kullmann Five, morreu no domingo, aos 65 anos, indicaram responsáveis do mesmo comité, citados pela Lusa.

Olav Njolstad, diretor do Instituto Nobel, disse que Kaci Five - membro do comité que atribui o Nobel da Paz desde 2003 – morreu no domingo na sequência de tratamentos para uma nova ocorrência de cancro.

Five foi escolhida para presidente do comité em 2015. Foi ela a anunciar, em outubro, o vencedor do Nobel da Paz do ano passado: o presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

No entanto, Five não conseguiu estar presente na cerimónia de entrega do prémio, em dezembro, devido à doença.

A primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, descreveu Kaci Kullmann Five como uma "pessoa boa e forte”.

Five era casada e tinha dois filhos, já adultos.