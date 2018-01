Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, este sábado, na sequência da explosão de um carro armadilhado no centro de Cabul, capital do Afeganistão, indicou fonte governamental, citada pela agência noticiosa EFE.

O porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Ismail Kawosi, indicou ter essa confirmação, tendo em conta os dados obtidos juntos dos vários hospitais de capital, para onde estão a ser transportadas as vítimas da explosão.

Momentos antes, o Ministério do Interior afegão indicou que a forte explosão foi provocada por uma viatura armadilhada na Praça Sadarat, no centro da cidade.

Segundo relata a agência noticiosa Associated Press, dezenas de ambulâncias estão a deslocar-se para a zona da explosão, registada no bairro onde se encontram as instalações do próprio Ministério do Interior e a delegação da União Europeia (UE) em Cabul.

Só no hospital da organização não governamental (ONG) italiana Emergency, em Cabul, deram entrada “mais de 50 feridos”. Esta ONG fala em “massacre”.

Cabul tem-se tornado uma cidade alvo prioritária de ataques bombistas reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI) e pelos Talibã.

A explosão de hoje ainda não foi reivindicada.