Embriagada, provavelmente drogada e violada por um grupo, onde participavam ativamente Brett Kavanaugh e o seu amigo de escola, Mark Judge. O relato parte agora de Julie Swetnick, que acusa o jurista escolhido pelo presidente Donald Trump, de abusos sexuais em festas privadas ocorridas na década de 80, na cidade de Washington.

Swetnick é a terceira mulher a acusar o jurista de abusos sexuais e o seu depoimento, que agora surge, confirma ainda em parte a incriminação contra Kavanaugh feita inicialmente pela professora Christine Blasey Ford, que denunciou haver um outro homem presente quando foi violada: o amigo Mark Judge.

Brett Kavanaugh e Mark Judge têm vindo a negar as acusações feitas até aqui, por duas mulheres. Ainda assim, na próxima quinta-feira, o eleito de Trump para o Supremo vai ser ouvido numa audiência pública, sobre as acusações feitas pela primeira mulher que diz ter sido violada.

Michael Avenatti é o advogado que representa a nova queixosa, Julie Swetnick, e já fez saber que enviou algumas perguntas ao Senado, propondo que sejam colocadas a Kavanaugh, nas quais há referências detalhadas a violações em grupo ocorridas em festas.

Here is a picture of my client Julie Swetnick. She is courageous, brave and honest. We ask that her privacy and that of her family be respected. pic.twitter.com/auuSeHm5s0

Ainda e sempre em defesa de Kavanaugh, o presidente norte-americano já veio a terreiro defender o seu escolhido para o Supremo Tribunal, usando o seu palco preferencial: a rede Twitter.

Avenatti é um advogado de terceira categoria, bom a fazer falsas acusações, como fez comigo e como está fazendo agora com o juiz Brett Kavanaugh. Ele quer apenas ser o centro das atenções e não quer que as pessoas olhem para o se passado e anteriores relacionamentos - um completo marginal!

Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships - a total low-life!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2018