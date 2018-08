Quando um barco onde seguiam 24 pessoas, na Nigéria, sofreu um acidente, Joseph Blankson não hesitou em saltar para a água para salvar vidas, mas acabou por morreu depois de ajudar 13 dos tripulantes a chegarem a terra. Sozinho conseguiu entrar e sair no rio 13 vezes, resgatando uma pessoa de cada vez. Foi no momento em que ia salvar a décima quarta vítima que o homem, de 36 anos, não aguentou mais e afogou-se.

Joseph, pai de um menino com quatro anos e de uma menina com sete meses, foi a única vítima do acidente, segundo informou Nnamdi Omoni, porta-voz da polícia do estado Rivers à CNN.

Era um homem que gostava e cuidava dos outros, um excelente pai para os nossos filhos. Colocava as pessoas em primeiro e só depois pensava nele. Era uma pessoa altruísta”, declarou Mercy, mulher da vítima.

Os restantes tripulantes foram salvos pela tripulação de outras embarcações.

O acidente, que acabou em tragédia, ocorreu depois do barco ter embatido num objeto. Agora Joseph será relembrado com um super-herói da vida real.

Estava em casa à espera que ele voltasse do trabalho no sábado. Quando liguei para o telemóvel às 14:00, estava desligado”, conta Mercy, acrescentado que a irmã de Joseph se encontrava entre os sobreviventes do acidente.

Mercy está desempregada e ficou com os dois filhos para criar sozinha. Segundo disse a própria não será fácil, pois era Joseph quem sustentava a casa. Espera ser ajudada pelo governo e que alguém consiga dar-lhe uma oportunidade de emprego. Informou ainda que representantes do governo, do estado de Rivers, já a visitaram.