Uma equipa de jornalistas da BBC e um número ainda não especificado de turistas foram apanhados pela erupção do Vulcão Etna, em Itália. De acordo com Rebecca Morelle, jornalista da BBC, “várias pessoas ficaram feridas, algumas com ferimentos na cabeça, queimaduras, cortes e contusões”.

O fluxo de lava e o vapor provocaram uma grande explosão, que atingiu o grupo com pedras e vapor a ferver. A jornalista diz que contabilizou “pelo menos oito feridos”.

An estimated 8 injuries logged by medical team here. An amazing 78 year old lady was very close - but safely got away (10) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 de março de 2017

Running down a mountain pelted by rocks, dodging burning boulders and boiling steam - not an experience I ever ever want to repeat (8) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 de março de 2017

O incidente obrigou à intervenção de equipas de resgate que retiraram as pessoas da montanha.

“A equipa da BBC está bem - alguns cortes/contusões e queimaduras. Foi um grane abalo – foi muito assustador”, publicou Rebecca Morelle no Twitter.

Bbc team all ok - some cuts/ bruises and burns. Very shaken though - it was extremely scary. (5) — Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 de março de 2017

A jornalista conta que uma idosa de 78 anos estava muito perto do ponto onde se deu a explosão, mas conseguiu sair em segurança. Rebecca Morelle revela também que um vulcanologista que estava com ela disse que foi a experiência mais perigosa que vivenciou em 30 anos de carreira.

Pela terceira vez esta semana, o vulcão expeliu lava esta quinta-feira. É a primeira erupção do Etna em cerca de um ano.