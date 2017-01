O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, começou a quarta viagem oficial ao Vietname e a última digressão internacional antes de terminar o mandato, a 20 de janeiro.

Kerry, que chegou na quinta-feira à capital vietnamita, vai reunir-se com o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc e autoridades do Partido Comunista “para conversar sobre uma série de assuntos bilaterais e regionais”, de acordo com o Departamento de Estado.

O chefe da diplomacia norte-americana não poderá ser recebido pelo líder mais poderoso do Vietname, o secretário-geral do Partido, Nguyen Phu Trong, que se encontra numa visita oficial à China.

Esta é a quarta viagem oficial de Kerry ao país desde que assumiu o cargo em 2013, o que revela a aproximação dos dois países nos últimos anos, tanto em questões económicas como de segurança.

À tarde, o secretário de Estado viaja para Ho Chi Minh onde se vai encontrar com mais membros do Partido Comunista e fará um discurso sobre as relações entre os Estados Unidos e o Vietname. A visita oficial termina no sábado de manhã com uma viagem a Ca Mau, a província mais meridional do Vietname, no delta do rio Mekong, onde Kerry serviu como fuzileiro durante a guerra.

O secretário de Estado vai conversar com especialistas sobre os problemas ambientais que afetam a região, uma das mais castigadas do planeta pelas alterações climáticas, e sobre como ajudar o Vietname a desenvolver energias limpas e infraestruturas sustentáveis.

Do Vietname Kerry viaja para Paris, no dia 15, para participar na Conferência de Paz sobre o Médio Oriente, antes de se reunir, em Londres, com o seu homólogo Boris Johnson, a 16. A sua última digressão internacional termina no Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça) nos dia 17 e 18 de janeiro, antes de ceder o cargo a Rex Tillerson, quando Donald Trump prestar juramento como Presidente no próximo dia 20.