O diretor cessante da CIA, John Brennan, criticou no domingo o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhando-o a ter cuidado com o que diz e sugerindo que este não compreende os desafios colocados pela Rússia.

As palavras de Brennan foram o último ‘tiro’ numa ‘batalha’ entre o líder republicano e os serviços de informação, que concluíram que Moscovo interferiu nas eleições de novembro.

Trump, que toma posse como Presidente na sexta-feira, tem elogiado Vladimir Putin, dizendo que se o Presidente russo “gosta” dele, tal representa uma mais-valia para reparar as relações com Moscovo

O comité dos serviços de inteligência do Senado lançou uma investigação à alegada interferência de Moscovo na política norte-americana - que pode forçar dirigentes das administrações de Obama e Trump a testemunhar.

Não acho que ele compreende totalmente as capacidades russas, as intenções da Rússia e as suas ações. Acho que Trump tem de ser muito disciplinado em relação ao que diz publicamente. Vai ser, daqui a poucos dias, a pessoa mais poderosa do mundo, ocupando o lugar de topo do Governo dos Estados Unidos, e acho que tem de reconhecer que as suas palavras têm impacto", disse Brennan na Fox News.

O diretor da CIA acrescentou ainda que Trump terá "a oportunidade de fazer algo pela segurança nacional, ao invés de falar e escrever no Twitter".

A espontaneidade não é algo que proteja os interesses da segurança nacional", rematou.

Após as declarações de Brennan, Trump reagiu no Twitter, questionando se foi este o "furo" da "Fake News".

.@FoxNews "Outgoing CIA Chief, John Brennan, blasts Pres-Elect Trump on Russia threat. Does not fully understand." Oh really, couldn't do... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de janeiro de 2017