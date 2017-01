O jovem ator Johann Ofner, de 28 anos, morreu esta segunda-feira depois de ter sido baleado no peito durante as gravações de um videoclipe. A tragédia aconteceu durante as filmagens de um vídeo para a banda de hip-hop Bliss n Eso, em Brisbane, Austrália.

Segundo conta a CNN, a polícia ainda não conseguiu apurar as causas do incidente. O inspetor Tom Armitt adiantou, no entanto, que foram usadas várias armas de fogo durante as filmagens, que ocorreram no bar Brooklyn Standard.

Ofner estaria sozinho quando se deu o incidente.

As autoridades já deram inicio a uma investigação e enquanto esta estiver a decorrer o bar vai manter-se fechado.

Johann Ofner tinha duas profissões. Era duplo há vários anos, interpretando muitos papéis ligados às artes marciais, e era carpinteiro em part-time.

De acordo com a Sky News o ator ia participar numa competição televisiva australiana chamada "Australian Ninja Warrior" , este ano.

Em comunicado, a banda Bliss N Eso enviou condolências à família e amigos do ator e lamentou toda a situação.