A francesa Gabriella Papadakis e o parceiro Guillaume Cizeron tinham acabado de começar a coreografia em patinagem artística, esta segunda-feira, nos Jogos Olímpicos de inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, quando um imprevisto aconteceu: uma parte do seio esquerdo da patinadora ficou à mostra, depois de um movimento brusco durante a prova.

Logo após a prova, atleta de 22 anos mostrou-se muito frustrada com incidente. A francesa deixou a área de competições em direção à zona mista a chorar.

Foi bastante perturbador (...) Foi o meu pior pesadelo e aconteceu nos Jogos Olímpicos. Eu estava distraída, aconteceu logo nos primeiros segundos. Disse a mim própria: 'Não podes parar'. Acho que devemos ficar orgulhosos por termos feito uma performance forte com tudo o que aconteceu. Eu senti logo na hora, e então eu rezei. Era tudo o que eu podia fazer", referiu a patinadora, citada pela BBC.

Apesar do esforço, o incidente acabou por prejudicar o par na pontuação final. A dupla ficou em segundo lugar na tabela, com nota 81.93.

Guillaume Cizeron tratou de dar força à parceira.

É frustrante perder alguns pontos por causa de um problema de guarda-roupa. Não é para isso que nos preparamos nos treinos. Ainda assim, estou orgulhoso da nossa performance", afirmou o atleta.

A dupla vai agora disputar o ouro olímpico, na final da competição.

Este não é o primeiro caso do género a acontecer nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang deste ano. No dia 13 de fevereio, também a coreografia de Yura Min e Alexander Gamelin ficou em risco, quando quando o gancho do top se soltou e a patinadora sul-coreana ficou com o peito quase à mostra.