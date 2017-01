O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aconselhou o presidente eleito, Donald Trump, a “crescer” e a comportar-se como “um adulto”.

Cresce, Donald. Cresce. Chegou a altura de seres adulto. És o presidente. Tens que fazer alguma coisa. Mostra-nos o que és capaz”, disse Biden numa entrevista à estação de televisão pública norte-americana PBS, quando questionado pelos comentários de Trump na rede social Twitter.

Na quinta-feira, Donald Trump chamou "palhaço chefe" ao líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, num comentário no Twitter. O presidente eleito também tem usado a rede social para criticar as agências de inteligência sobre as alegadas interferências da Rússia durante a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro último.

Joe Biden considerou ser inaceitável que o presidente eleito não tenha confiança nas agências de inteligência, nem esteja preparado para as ouvir.