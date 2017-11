O presidente angolano, João Lourenço, exonerou esta segunda-feira o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, e o chefe da secreta militar, general António José Maria, nomeando respetivamente, para os mesmos lugares, o comissário-geral Alfredo Mingas e o general Apolinário José Pereira.

A informação foi divulgada pela Casa Civil do Presidente da República, em comunicado à imprensa, adiantando que na exoneração do chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança Militar, o chefe de Estado, João Lourenço, auscultou previamente o Conselho de Segurança Nacional.

Angola aparenta viver dias de mudança. Na semana passada, João Lourenço operou várias mudanças em setores estratégicos de empresas controladas pelo Governo. A mais importante aconteceu na Sonangol, onde Isabel dos Santos foi exonerada da presidência do conselho de administração.

Sexta-feira soube-se que a filha mais velha do ex-presidente de Angola está de regresso à vida empresarial, com o lançamento da cerveja Luandina, o novo produto da fábrica que detém com o marido. Isabel dos Santos aproveitou a ocasião para afirmar que em 20 anos como empresária criou 40 mil empregos.