O Exército sírio e os seus aliados expulsaram de novo hoje o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) de Boukamal, última cidade nas mãos da organização terrorista, afirmou uma fonte militar.

Com a perda desta cidade do leste da Síria, o EI só controla algumas bolsas na Síria, depois do afundamento do seu 'califado' autoproclamado há três anos.

"O Exército sírio e as forças aliadas assumiram o controlo da cidade de Boukamal e estão a limpar de minas e de explosivos colocados pelo EI", indicou a fonte citada pela AFP. "O EI opôs uma resistência feroz, tendo recorrido a engenhos explosivos e a atacantes suicidas", precisou a fonte.

O Exército sírio tinha anunciado no início de novembro que tinha reconquistado esta cidade do leste da Síria antes dos 'jihadistas' terem recuperado o controlo dias mais tarde.

A agência oficial síria Sana também noticiou que as tropas governamentais e os seus aliados "esmagaram as últimos bolsas de terroristas do EI na cidade".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) confirmou o controlo total da cidade pelo regime, afirmando que "os combates tinham cessado no interior da cidade".