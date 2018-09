Trinta pessoas foram assistidas em Bombaim, na Índia, depois de uma perda de pressão num avião da Jet Airways ter causado dores nos ouvidos e sangramento nasal nos passageiros.

Um comunicado da companhia aérea refere que o voo com 166 passageiros e cinco tripulantes, que se dirigia a uma cidade no oeste da Índia, foi obrigado a regressar ao aeroporto de Bombaim e que foi prestada ajuda médica a 30 passageiros.

O incidente aconteceu durante a subida do voo em Bombaim, noticiou a agência de notícias Press Trust of India, que cita uma autoridade indiana.

O avião seguia para Jaipur, um destino turístico e capital do estado de Rajasthan.

Alguns passageiros partilharam imagens nas redes sociais a mostrar máscaras de ar penduradas no teto e a alegar que não receberam nenhuma explicação da tripulação sobre as condições a bordo do Boeing 737.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi (@DarshakHathi) 20 de setembro de 2018