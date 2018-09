O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, criticou esta segunda-feira, nas Nações Unidas, o unilateralismo e o protecionismo, defendendo a cooperação como forma de resolver os principais problemas mundiais.

Não há unilateralismo nem protecionismo feliz", disse Juncker, que falou em nome da União Europeia na cimeira sobre a paz com que as Nações Unidas comemoram hoje o centenário do nascimento do líder histórico sul-africano Nelson Mandela (1918-2013).

O político luxemburguês recordou que a União Europeia nasceu da "vontade daqueles que voltaram dos campos de batalha e dos campos de concentração em 1945" e continua a ser uma organização "pacificadora" e com vontade de ajudar além das suas fronteiras.

O multilateralismo continuará a ser a linha orientadora da nossa ação no mundo", disse Juncker, insistindo na necessidade de "abertura, cooperação, regras e princípios" para resolver conflitos e melhorar a vida das populações.

O discurso de Juncker contrasta com a intervenção que se espera venha a fazer na terça-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, que deverá defender, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida esta semana, em Nova Iorque, a primazia das soberanias nacionais.

Segundo as linhas gerais do discurso, avançadas pela administração norte-americana, Washington indicará o Pacto Global sobre Migrações, no qual não participa, e o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, de que decidiu sair, como imposições nas quais os Estados Unidos não estão interessados.