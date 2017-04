Jared Kushner, conselheiro e genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no Iraque em visita oficial, informou no domingo um funcionário da administração norte-americana.

Kushner viajou com o general Joe Dunford, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, indicou o mesmo funcionário, que pediu anonimato.

Até agora não foram divulgados pormenores sobre a viagem.

Os Estados Unidos lideram uma coligação internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e efetuam ataques aéreos para apoiar as forças iraquianas no terreno.

No mês passado, as forças iraquianas lançaram uma ofensiva para reconquistar ao EI a parte ocidental de Mossul, principal cidade do norte do Iraque que é um bastião dos extremistas. Mais de 200 mil civis fugiram dos combates.

Kushner, de 36 anos, casado com a filha mais velha do Presidente, Ivanka Trump, é um dos mais próximos e mais influentes colaboradores de Donald Trump.