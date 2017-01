Um visitante de um jardim zoológico, em Ningboo, na China, morreu atacado por um tigre, no domingo, quando decidiu invadir o recinto do animal.

Segundo avança a BBC, o homem não entrou pela porta principal do jardim zoológico e, para evitar o pagamento do bilhete, decidiu escalar um muro com cerca de três metros de altura e aterrou no recinto do tigre. O animal sentiu-se ameaçado com a presença do homem e acabou por o atacar violentamente.

Os funcionários do jardim zoológico utilizaram explosivos para afugentar o animal que, a dada altura, ficou rodeado por outros dois tigres. Estes últimos acabaram por fugir com o barulho, mas o primeiro continuou a atacar o homem.

Por esta razão, as forças especiais abateram o tigre a tiro e o homem foi imediatamente levado para o hospital, onde foi declarado morto.

O Comité Administrativo do Resort Turístico de Dongqian Lake avançou com algumas informações concretas: o homem, de meia-idade, com o apelido de Zhang e residente da província de Hubei, não foi sozinho ao parque. A vítima fez-se acompanhar da mulher, do filho e de mais um casal amigo. Os dois homens foram os únicos que não entraram pela porta principal.

Segundo Li, o homem que saiu ileso da situação, os dois homens escalaram o muro exterior e um outro muro que servia de barreira ao recinto dos animais. Mas Zhang acabou por cair no recinto do tigre, ao contrário de Li.

As autoridades afirmaram que existem avisos afixados ao longo do muro, que alertam para o perigo que estes animais selvagens representam.

O incidente despertou a atenção de muitas pessoas, principalmente nas redes sociais chinesas, usadas por alguns para condenar o homem.