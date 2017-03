Três crianças, de cinco, seis e oito anos, mataram um flamingo e feriram outro com gravidade, num jardim zoológico, na República Checa.

Os três rapazes saltaram a cerca e atiraram pedaços de madeira e pedras contra os flamingos, chegando mesmo a pontapear dois deles.

O incidente aconteceu na semana passada, quando as crianças invadiram o jardim zoológico de Jihlava.

Martin Malac, porta-voz do zoo, em declarações à CNN, explicou que a equipa de manutenção ouviu barulhos estranhos e foi verificar os animais, encontrando um morto e outro ferido com gravidade. Mais tarde, viram as crianças a fugir.

O ataque foi um grande stress para o grupo (de flamingos), porque foi antes da temporada de acasalamento."

À imprensa checa, Malac referiu que as crianças não mostraram arrependimento pelo que fizeram. De acordo com o jornal local Blesk, os três rapazes recusaram-se a falar com as autoridades municipais e o caso foi direcionado para a polícia estatal.

A situação está a ser investigada e ainda não se sabe que medidas serão aplicadas.

O flamingo estava avaliado em cerca de dois mil euros. Era uma fêmea, com 16 anos e oito filhos. Já tinha sobrevivido às cheias que assolaram o jardim zoológico de Praga, em 2002.