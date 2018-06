Um foguetão espacial, lançado por uma companhia privada, explodiu este sábado, em Hokkaido, no Japão, seis segundos depois de descolar.

De acordo com a Sky News, houve uma enorme explosão quando a parte inferior do foguete de 10 metros atingiu o solo após uma falha no motor.

O engenho espacial tinha sido abastecido com etanol e oxigénio líquido.

Um vídeo mostra o foguete a ser lançado, a parar de forma abrupta no ar e a cair de seguida.

This lift-off didn't go quite to plan... 🚀

The rocket was developed by a Japanese start-up hoping to provide affordable commercial space flights

More stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/e3GHkcsXGA

— Sky News (@SkyNews) 30 de junho de 2018