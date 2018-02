O casamento, com data marcada para dia 4 de novembro foi adiado pela princesa Mako e pelo namorado Kei Komuro. O casal, que namora há cinco anos, diz ainda não se sentir preparado para casar e, por isso, não vai haver casamento antes de 2020.

Sentimos que ainda não temos maturidade suficiente para nos casarmos”, disse o casal num comunicado, na terça-feira.

A princesa Mako e o noivo Komuro conheceram-se num restaurante em Tóquio, há cerca de cinco anos, e tornaram-se também colegas na faculdade.

O jovem, que trabalha num escritório de advogados, já foi chamado de “Príncipe do Mar”, por causa de uma campanha para promover o turismo nas praias de Shonan, em Kanagawa, em que participou.

Apressámos várias coisas e precisamos de mais tempo para planear o nosso futuro juntos”, acrescentou o casal.

Mako e Komuro preparavam-se para uma cerimónia no próximo dia 4 de março, e passado oito meses seria o casamento oficial.

À CNN, a família real já reagiu e concorda que o casamento foi adiado devido à falta de "preparação" e de "maturidade".

Mako também já contou aos avós, Imperador Akihito e a Imperatriz Michiko, sobre o adiamento, e, segundo fontes imperiais, estes demonstraram respeito pela decisão.

O casamento com um plebeu exigiria à princesa desistir do seu estatuto real. Uma vez que a união seja oficializada, a princesa perde automaticamente a sua condição como membro da família real, tal como dita a tradição e a princesa passa a ser considerada plebeia. Mako não seria a primeira princesa a fazê-lo. Em 2005, a sua tia, Sayako, filha única do imperador Akhito, casou-se com Yoshiki Kuroda, também plebeu.

No entanto, a lei real só permite que o trono seja transmitido aos herdeiros do sexo masculino. Há, atualmente, três candidatos em condições de assumir o trono: o príncipe Naruhito, o seu irmão mais novo Akishino (pai da princesa Mako), e o filho deste e irmão de Mako, o príncipe Hisahito.

Naruhito deverá suceder ao pai, em maio de 2019, tornando-se no 126º imperador do Japão.

Além da princesa Mako, existem mais seis princesas solteiras. Estas também perderiam o seu estatuto real se casassem com plebeus. Caso aconteça, a família real pode não ter membros suficientes para desempenhar os seus deveres públicos.