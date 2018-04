Quem trabalhar na Câmara da cidade de Ikoma, no Japão, ou até quem for visitante do edifício, deve subir as escadas depois de uma pausa para o cigarro ou esperar 45 minutos antes de utilizar um elevador no prédio de cinco andares. Em causa está uma regra relacionada com a prevenção do tabagismo passivo, que está a ser elogiada por alguns e considerada severa por outros.

Um funcionário da autarquia, citado pelo jornal britânico The Telegraph, explica que o novo regulamento foi introduzido porque “o ar exalado pelos fumadores pode causar fumo passivo e o impacto é particularmente grave em locais fechados”.

Kosuke Izumi sublinha que a autarquia deixou de impor punições a quem ignora a regra.

É uma medida que podemos adotar contra o problema do tabagismo passivo e acreditamos que é realmente importante para a saúde humana, especialmente para crianças e mulheres grávidas", defende.

Izumi, que não é fumador, acrescenta que os funcionários da autarquia "entendem e aceitam" o raciocínio que está na origem da proibição, embora alguns dos fumadores tenham “resmungado”.

A medida começou a ser aplicada a 2 de abril. Desde esse dia, Okito Hidaka, de 40 anos, alto funcionário do Departamento de Planeamento do município, sempre que acaba de fumar, segue em direção às escadas para chegar ao seu posto de trabalho no quarto andar.

Eu respeito a regra porque acabo por fazer exercício físico [ao subir as escadas]”, diz o homem, que fuma 10 cigarros por dia há 20 anos.

Já um outro funcionário, de 31 anos, do Departamento de Assuntos Gerais, afirma que está “cansado” de subir as escadas até ao terceiro andar.

Já entre a população local, as opiniões estão literalmente dividas ao meio: 50% apoia a proibição da autarquia e outros 50% interroga-se sobre se terá algum impacto positivo, adianta ainda Kosuke Izumi ao The Telegraph.

O município de Ikoma não tem sido parco em introduzir medidas contra fumadores na cidade com 121 mil habitantes, entre as quais uma multa de 20.000 ienes (150 euros) para quem for apanhado a fumar em estradas próximas da estação ferroviária da cidade. A medida entrará em vigor em junho.

Outros municípios nipónicos também já introduziram proibições em relação ao fumo nos seus edifícios, enquanto várias empresas jaoponesas estão a tentar afastar os funcionários do tabaco através de incentivos.

Em outubro do ano passado, a empresa de marketing Piala, com sede em Tóquio, começou a conceder aos funcionários não fumadores seis dias extras de férias remuneradas depois destes trabalhadores terem reclamado que trabalhavam mais do que os empregados que fazem pausas para fumar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 21,7% dos adultos japoneses fumam, embora a incidência seja maior entre os homens e as gerações mais velhas.