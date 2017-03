A estrutura rochosa, em forma de arco com vista para o Mediterrâneo, conhecida por “Janela Azul”, desabou esta quarta-feira. O icónico arco natural de Malta, localizado na pequena ilha de Gozo, não resistiu às tempestades e forte ondulação que têm assolado o país.

Há muito que os geólogos alertavam para a deterioração da formação rochosa. No entanto, segundo um estudo apresentado em 2013 e citado pelo jornal local Times of Malta, não havia risco iminente de colapso. Os geólogos admitiam que a estrutura ainda podia durar décadas.

Recentemente, as autoridades de Malta tinham proibido que se pisasse o arco, através de sinalização no local e a aplicação de multas em caso de incumprimento, apesar de muita gente ignorar os avisos.

A "Janela Azul" era um dos pontos turísticos de Malta e foi cenário para vários filmes e séries, como “Game of Thrones”.

Através do Twitter, o primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, referiu que a famosa estrutura rochosa há muito que enfrentava a destruição, devido à erosão provocada pela água do mar. “Este dia triste chegou”, disse.

