O sangue de James Harrison conseguiu salvar mais de dois milhões de bebés. De acordo com a Cruz Vermelha Australiana, o sangue deste australiano contém anticorpos, Anti-D, capazes de prevenir doenças hemolíticas.

James Harrison tinha 14 anos quando teve que ser operado e também ele precisou de uma doação de sangue para sobreviver. Depois de recuperação e assim que se tornou adulto, Harrison sentiu-se na obrigação de retribuir. Mas havia um problema: medo das agulhas. Contudo, o australiano superou esta adversidade e começou a doar sangue regularmente por todo o país.

Na sexta-feira, James deslocou-se ao Centro de Doação de Sangue de Sydney para aquela que foi a sua última doação. Os médicos da Cruz Vermelha disseram que aos 81 anos já não é seguro para a saúde do próprio continuar a doar sangue.

Every fortnight for sixty years, James Harrison has been making the trek to the Red Cross to donate blood. #9News | https://t.co/ZiY2jT1X46 pic.twitter.com/sivoQoKz5a

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) 11 de maio de 2018