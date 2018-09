O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado numa ação de campanha, apresenta um quadro médico estável após a operação realizada num hospital em Minas Gerais, disse um dos cirurgiões citado pela Globo 1.

Ele está consciente, já acordou, reconheceu os filhos" , disse o médico cirurgião Luiz Henrique Borsato, do hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Num vídeo gravado pelo senador Magno Malta e partilhado nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu a Deus e à equipa médica que o atendeu.

Vídeo gravado pelo senador Magno Malta, no CTI onde está Jair Bolsonaro, na Santa Casa de Juiz de Fora (MG), mostra o candidato à Presidência pelo PSL acordado e lúcido. No vídeo, o parlamentar agradeceu a Deus e à equipe médica que o atendeu. pic.twitter.com/3GkyDAeZUO

Jair Bolsonaro diz que "nunca fez mal a ninguém", mas sabia que corria riscos. "A dor era insuportável", descreveu, como levar "uma bolada na barriga" durante um jogo de futebol.

Mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil", escreveu o filho, Flavio Bolsonaro no Facebook.