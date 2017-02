O repórter do jornal norte-americano The New York Times, Jacob Bernstein, pediu desculpa, na terça-feira, por ter chamado “prostituta” à primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, durante uma conversa particular numa festa na segunda-feira à noite.

"Quero reconhecer um erro que cometi. Falando numa festa, no que pensava ser uma conversa pessoal, mesmo assim fiz um comentário estúpido sobre a primeira-dama", reconheceu Bernstein numa série de mensagens publicadas na rede social Twitter.



"Os meus editores deixaram claro que o meu comportamento não está em conformidade com os padrões do Times, e eu concordo. O meu erro, no qual fiz referência a rumores infundados, não deveria refletir-se em mais ninguém e desculpo-me profusamente", completou o jornalista, que é filho de Carl Bernstein, um dos repórteres responsáveis por revelar o escândalo Watergate, que provocou a renúncia do então presidente dos EUA Richard Nixon, em 1974.

This is a four part tweet. 1. I want to take ownership of a mistake I made. — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 14 de fevereiro de 2017

2. Speaking at a party in what I thought was a personal conversation, I nevertheless made a stupid remark about the first lady. — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 14 de fevereiro de 2017

3. My editors have made it clear my behavior was not in keeping with the standards of the Times, and I agree. — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 14 de fevereiro de 2017

4. My mistake, referring to unfounded rumors, shouldn’t reflect on anyone else and I apologize profusely. — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 14 de fevereiro de 2017

Jacob Bernstein fez o comentário durante uma festa da Semana da Moda de Nova York. A atriz e modelo Emily Ratajkowski foi quem falou sobre o assunto no Twitter.

"Sentei-me ao lado de um jornalista do NYT ontem à noite que me disse que ‘Melania é uma prostituta’", escreveu Emily na rede social.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de fevereiro de 2017

A atriz e modelo disse que não gostou de ter ouvido um repórter de um dos principais jornais do mundo ter classificado e humilhado a primeira-dama de tal forma devido a comportamentos considerados socialmente inapropriados.

"Eu não me importo com os nus dela ou com o seu histórico sexual, e ninguém deveria importar-se.”

what it is: slut shaming. I don't care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de fevereiro de 2017

“Ataques específicos de género são uma mer** sexista repugnante", disse ainda Emily Ratajkowski, que tem mais de 985 mil seguidores no Twitter.

Gender specific attacks are disgusting sexist bullshit. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de fevereiro de 2017

A primeira-dama dos EUA respondeu à atriz e modelo, agradecendo-lhe o apoio, também numa mensagem na rede social.

"Aplausos para todas as mulheres no mundo que não se calam, defendem e apoiam outras mulheres!", escreveu Melania Trump.

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady — Melania Trump (@FLOTUS) 14 de fevereiro de 2017

Em comunicado, a direção do The New York Times explicou que o comentário de Jacob Bernstein "não era de caráter público, mas, mesmo assim, foi completamente inadequado e não deveria ter sido feito". Além disso, o jornal ressalvou que Bernstein não cobre notícias de Washington nem de política dos EUA.