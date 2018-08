Um tiroteio numa área muito movimentada de bares e restaurantes, em Jaksonville, na Florida, Estados Unidos, poderá ter atingido várias pessoas. A polícia fala em várias vítimas e muitas pessoas transportadas para o hospital.

Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Uma estação de televisão local, a News4Jax, fala em quatro mortos e 11 feridos. Testemunhas asseguram terem visto várias pessoas a serem transportadas para o hospital.

A polícia diz que um suspeito morreu no local, mas não sabe ainda se há mais suspeitos em fuga.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

No Twitter, a polícia lançou um apelo à população para se manter afastada da zona, argumentando que "não é uma área segura no momento".

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Nas redes sociais, muitas pessoas testemunharam terem ouvido vários disparos, incluindo jogadores do Madden NFL Championship Series. Há mesmo um vídeo de uma plataforma de streaming que mostra a desconexão do jogo e onde é possível ouvir em fundo o som dos tiros.

What the fuck there is a shooting at the Madden 19 Jacksonville Tournament! pic.twitter.com/hTPBKYW9wW — exxoticx ❁ (@exxoticxH1) 26 de agosto de 2018

Várias ambulâncias, bombeiros e polícia estão no local e criaram um perímetro de segurança.