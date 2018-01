Pelo menos 77 pessoas ficaram feridas no desmoronamento de uma estutura em Jacarta, no interior da Bolsa de Valores. O incidente ocorreu esta segunda-feira na Indonésia e a causa ainda não é conhecida.

Do total de feridos, dois já tiveram alta. Segundo a polícia, a maioria dos ferimentos são ligeiros, não havendo registo de mortes.

Valentina Simon, responsável pelas relações institucionais da instituição, contou à CNN que o colapso terá ocorrido pelas 12:30, hora local. Descreveu aquele espaço como um ponto de paragem dos turistas, onde estavam, no momento, várias pessoas.

Dezenas de estudantes universitários visitavam a bolsa e foram afetados pelo incidente.

Como reporta a CNN, após o desmonoramento da estrutura, o diretor da bolsa gritou para que todos os presentes evacuassem o edifício, onde estão também instalados os escritórios do Banco Mundial da Indonésia.

De acordo com Argo Yuwono, alto-comissário do departamento da polícia de Jacarta, o caminho que fazia a ligação entre dois extremos do edifício cedeu de forma inesperada. Várias pessoas estavam no local, que acabaram por cair para o andar de baixo.

Apesar de as causas do incidente não serem ainda conhecidas, a polícia descarta a possibilidade de ter sido provocado por uma explosão.

“Podemos confirmar que não foi devido a nenhuma bomba”, afirmou o porta-voz da polícia nacional, Setyo Wasisto, citado pela Reuters.

Cerca de 88% da população da Indonésia é muçulmana, num total de 260 milhões de habitantes. O país tem vindo a ser palco de diversos atentados terroristas.

A 24 de maio do ano passado, dois extremistas islâmicos fizeram-se explodir numa estação de transporte rodoviário da capital, que resultou na morte de três agentes policiais.