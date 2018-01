Cerca de 300 policias realizam, nesta terça-feira, uma operação contra o tráfico de droga na favela de Jacarezinho, na região norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde até ao momento oito suspeitos foram detidos, segundo fontes oficiais.

As autoridades cumprem ordens de prisão contra supostos traficantes que também estarão envolvidos no assassínio do delegado da polícia civil Fábio Monteiro e do agente Bruno Guimaraes Buhler.

A operação começou cerca das 06:30 locais (08:30 Lisboa) e, de acordo com algumas testemunhas citadas pelos media brasileiros, houve tiroteios intensos na área.

O espaço aéreo no Rio de Janeiro está fechado ao trânsito de helicópteros e aeronaves, embora os dois aeroportos estejam operacionais.

Jacarezinho, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, foi o local onde foi encontrado morto, dentro de um carro, Fábio Monteiro. Na semana passada foram detidos o traficante Wellington de Souza Macedo e 15 outras pessoas acusadas de participar no assassínio do delegado.

O Rio de Janeiro enfrenta uma crise de segurança desde a celebração dos Jogos Olímpicos de 2016. A onda de violência forçou mesmo o governo a enviar 10 mil soldados das Forças Armadas para a região em meados do ano passado e onde deverão permanecer até ao final de 2018.

O estado do Rio de Janeiro registou em 2017 o maior número de mortes violentas desde 2009, com 6.731 homicídios, número 7,5% maior do que no ano anterior, de acordo com um relatório do Instituto Regional de Segurança Pública.