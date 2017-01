O líder de um grupo nas Filipinas que é simpatizante do radical Estado Islâmico foi morto esta quinta-feira num confronto com a polícia, depois de ter resistido à prisão no sul do país, informaram as autoridades.

Jaafar Maguid, líder de um pequeno grupo armado chamado Ansar Al Khilafah Philippines, morreu numa troca de tiros na cidade de Kiamba, na província de Sarangani.

Três dos seguidores de Maguid foram presos pelas autoridades, que suspeitam que o grupo de Maguid esteja envolvido numa série de ataques, incluindo a explosão de uma granada que matou um agente da polícia e feriu dezenas de pessoas.

Em agosto, tropas do governo já tinham enfrentado o grupo liderado por Maguid em Maasim, onde abateram três dos seus homens.

Vários grupos islâmicos no país juraram fidelidade ao Estado Islâmico, mas o exército garante que não há indícios de colaboração entre os grupos filipinos e o jihadistas na Síria e no Iraque.