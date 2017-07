A cimeira do G20 ficou marcada por uma situação inédita. Donald Trump saiu da mesa de negociações com os restantes líderes mundiais, para um encontro bilateral, e a sua filha, Ivanka Trump sentou-se no seu lugar. Perante o espanto e as reações, o presidente norte-americano veio, esta segunda-feira, explicar através do Twitter, que Angela Merkel concordou. Mas não só. O presidente considera que se tivesse sido Chelsea Clinton a ocupar o lugar, a pedido de Hillary Clinton, a “imprensa falsa” teria escrito ‘Chelsea para Presidente’”.

“Se Chelsea Clinton tivesse sido convidada para ocupar o lugar da mãe, enquanto esta dava o nosso país aos outros, a ‘imprensa falsa’ teria dito ‘Chelsea para Presidente’”, escreveu Donald Trump.

If Chelsea Clinton were asked to hold the seat for her mother,as her mother gave our country away, the Fake News would say CHELSEA FOR PRES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

E a visada já respondeu. Também através das redes sociais, Chelsea Clinton, começa por desejar “bom dia” ao presidente e garante que nem a “mãe, nem o pai” alguma a vez a teriam convidado para se sentar no lugar. E em seguida deixa uma pergunta para Donald Trump: “Estava a dar o nosso país?”

Good morning Mr. President. It would never have occurred to my mother or my father to ask me. Were you giving our country away? Hoping not. https://t.co/4ODjWZUp0c — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) July 10, 2017

A imagem de Ivanka Trump sentada no lugar de Donald Trump foi divulgada por uma jornalista russa na sua conta de Twitter, mas acabou por ser apagada. No entanto, foi copiada e ainda corre as redes sociais.

Muitos lembram uma entrevista recente de Ivanka Trump onde esta garantiu, após ser nomeada assistente na Casa Branca, que tentava “ficar afastada da política”.

Ivanka Trump: "I try to stay out of politics." Here, she represents the United States, sitting in for her absent father at G20 summit table. pic.twitter.com/7uIUMnEQjC — Mike Sington (@MikeSington) July 8, 2017

Mas antes de fazer pontaria aos meios de comunicação social, o presidente justificou que era um comportamento padrão e que a chanceler alemã, Angela Merkel, concordava.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Apesar de ser habitual que um alto cargo ocupe o lugar de um Chefe de Estado quando este se ausenta da mesa, a curiosidade foi a escolha de Ivanka para ocupar o lugar. Segundo os meios de comunicação social presentes na Cimeira G20, esta nunca tomou a palavra e terá substituido o pai em duas ocasiões diferentes.

Antes, Ivanka Trump já tinha participado numa iniciativa do Banco Mundial que quer promover o empreendedorismo, entre as mulheres, nos países, mais pobres.