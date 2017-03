Ivana Trump, ex-mulher de Donald Trump, está a escrever um livro de memórias sobre a criação dos três filhos mais velhos do presidente dos Estados Unidos. De acordo com os editores, o livro deverá ser publicado em setembro.

A editora Gallery Books assegura que o livro, cujo título deverá ser “Raising Trump”, será uma publicação “apartidária e apolítica sobre maternidade, força e resiliência”.

Os três filhos mais velhos de Donald Trump, Donald Jr., Ivanka e Eric, tiveram grande visibilidade durante a campanha eleitoral, no ano passado. Ivanka continua aliás com um papel muito relevante, ao lado do pai, ofuscando em várias situações o papel de Melania Trump, a atual mulher do presidente, enquanto primeira-dama. Eric e Donald Jr. Permanecem em Nova Iorque e gerem os negócios da família.

De acordo com os editores, o livro de Ivana Trump irá relatar a infância da autora na Checoslováquia, a mudança para Nova Iorque, o romance com Trump e a sua entrada e sucesso como mulher de negócios. Mas incidirá sobretudo sobre a criação de Donald Jr, Eric e Ivanka.

Todos os dias, as pessoas perguntam como consegui criar miúdos tão fantásticos”, disse Ivana, num comunicado divulgado pela Gallery Books.

Não há magia na sua criação. Eu era uma mãe carinhosa e cuidadosa, que ensinou aos filhos o valor de cada dólar, que lhes ensinou a não mentir, enganar ou roubar. Que lhes ensinou o respeito pelos outros.”

Num comunicado conjunto, os filhos corroboram: “Foi uma excelente mãe, professora e uma inspiração. Somos extremamente gratos de termos crescido numa família tão carinhosa e unida.”

Ivana Trump nasceu na Checoslováquia, em 1949. Foi modelo, assistente de bordo e empresária. Casou com Donald Trump em 1979. Divorciou-se em 1992.